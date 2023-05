(VIDEO) POGLEDAJTE GOLČINU RAKITIĆEVOG SUIGRAČA! ‘Bombom’ oduševio Sevillu, a onda i preokret

Večer s drugim utakmicama polufinala Europske lige donijela je napetu borbu u Sevilli, a u njoj je domaća momčad na koncu slavila s 2:1 protiv Juventusa nakon produžetaka.

Sevillu je prije ulaska u dodatnih 30 minuta spasio krasan gol 29-godišnjeg veznjaka Susa. Suigrač Ivana Rakitića se u 72. minuti izborio za udarac i potegnuo je sjajno malo izvan kaznenog prostora, za 1:1 i ulazak u produžetke.

Do dodatnih 30 minuta igre došlo se nakon što je prošlotjedna prva utakmica u Torinu okončana s 1:1.

Snažan udarac Susa koji je svladao Wojciecha Szczesnyja pogledajte – ovdje.

Prije toga, Juventus je u Sevilli poveo zaslugom srpskog reprezentativca Dušana Vlahovića, koji je bio strijelac u 65. minuti. Vlahović je dobio priliku s klupe u 63. minuti, a nakon toga mu nije trebalo dugo za upisivanje na semafor.

Straight off the bench and onto the scoresheet ⚽️⚡️#SEVJUV [0-1] #UEL pic.twitter.com/joIgcLCrWE

— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) May 18, 2023