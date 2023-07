(VIDEO) Pogledajte golčinu koju je Messi zabio iz slobodnjaka u debiju za Inter Miami

Lionel Messi, možemo to slobodno napisati, zapalio je američko tlo. Na predstavljanju je bilo bajno, a uvertira nije mogla sjajnije…

Naime, u utakmici američkog Liga kupa slavni je Argentinac dobio priliku u 54. minuti. Ušao je umjesto Cremaschija i bio junak u pobjedi 2:1.

I to junak u dramatičnoj završnici. Taylor je doveo Inter u vodstvo u 44. minuti, a rezultat je poravnao Antuna u 65. minuti.

Naime, Messi je u sudačkoj nadoknadi drugog poluvremena sjajnim potezom presudio utakmicu. Fantastično je pogodio iz slobodnog udarca za konačnih 2:1.

