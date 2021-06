(VIDEO) POGLEDAJTE GOL VLAŠIĆA! Čudesni Niksi izveo je pravu magiju i šokirao Škote

Autor: P. V.

Hrvatska je dobro započela utakmicu protiv Škotske. Poveli su Vatreni 1:0, šteta što taj rezultat nije i ostao na kraju poluvremena, je Hrvatska je jurišala kao nekada…

Gol Vlašića? Igrala se 17. minuta kad je Josip Juranović, neočekivani starter u Glasgowu ispred Šime Vrsaljka, ubacio na drugu stativu do Ivana Perišića koji je glavom spustio do Nikole Vlašića, a on u teškoj situaciji, okružen trojicom škotskih braniča, s desetak metara pogodio u desni donji kut domaćeg gola.

Pokraj Scotta McTominaya i s Callumom McGregorom na leđima, Niksi je briljantno pronašao mrežu. I na najbolji način opravdao povjerenje Zlatka Dalića koji ga je gurnuo na desno krilo od prve minute.

Šesti je to gol Nikole Vlašića za Hrvatsku u jubilarnom 25. nastupu. Zabijao je Francuskoj i Švedskoj u Ligi nacija, zabijao je Slovacima u kvalifikacijama, a sad je zabio i na najvećoj sceni.

KAKO JE IZGLEDAO GOL VLAŠIĆA MOŽETE POGLEDATI – OVDJE.