(VIDEO) POGLEDAJTE ČUDESNE POTEZE HRVATA: Najpouzdaniji Vatreni nije razočarao niti ovaj put

Autor: P.V.

Ivan Perišić nastavlja sa sjajnim izdanjima. Naime, Inter je u 32. kolu Serie A s 2-0 pred svojim navijačima svladao Veronu Igora Tudora, a susret je s dvije asistencije obilježio i hrvatski reprezentativac Ivan Perišić…

Naime, strijelci za branitelje naslova bili su Nicolo Barella i Edin Džeko, ali Hrvat se također izdvojio.

“Uvijek sam govorio da je sve lakše ako svi trče i ako momčad igra dobro. To smo i pokazali od prve do zadnje minute. Protekli tjedan bio je za nas jako važan, uspjeli smo pobijediti i u Torinu nakon toliko godina. A sada moramo pobijediti sve utakmice do kraja ako želimo postići nešto više”, izjavio je Vatreni za Inter TV.

‘Važno je dati sve od sebe’

Na kraju je još dodao i sljedeće.

“Igrao sam na gotovo svim pozicijama u svojoj karijeri i ne zamaram se time gdje ću igrati – važno je igrati i pobijediti. Treneru sam na raspolaganju, a ako pomogne, za momčad mogu igrati i kao treći u obrani. Za mene to nije problem. Jasno je da volim trčati, puno sam trčao i kao dijete. Važno je dati sve od sebe”, zaključio je Perišić.

U svakom slučaju, jedan je od onih Vatrenih, najpozdanijih Vatrenih. Konstanta koja traje…

ČUDESNE POTEZE PERŠIĆA POGLEDAJTE OVDJE I – OVDJE.