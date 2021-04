(VIDEO) POGLEDAJTE ASISTENCIJU DINAMOVOG KAPETANA S KOJOM JE SRUŠIO NJEMAČKU: Senzacija Sjeverne Makedonije

Autor: F.F

Sjeverna Makedonija je senzacionalno slavila protiv Njemačke u Duisburgu 2:1, a asistenciju za pobjednosni pogodak poslao je kapetan Dinama Arijan Ademi. Ademi je 2014. odlučio da će predstavljati Sjevernu Makedoniju iako je rođen u Šibeniku.

Sjeverna Makedonija je povela krajem prvog poluvremena pogotkom legendarnog Gorana Pandeva, a Nijemci do izjednačenja dolaze u 63. minuti kada je iz kaznenog udarca bio precizan Ilkay Gündoğan. U 80. minuti je Njemačka mogla doći do pobjede, no nemoguće je promašio Timo Werner.

Pet minuta kasnije kazna za promašaj

Samo pet minuta kasnije Sjeverna Makedonija je kaznila Nijemce. Ademi je lijepo prošao po lijevoj strani, biciklom izbacio svog čuvara i ubacio loptu u sredinu. Ona dolazi do Eljifa Elmasa koji matira ter Stegena i donosi velika tri boda Sjevernoj Makedoniji.

Asistenciju Dinamovog kapetana za senzacionalnu pobjedu pogledajte OVDJE!

Valja nadodati kako je Arijan Ademi bio najbolji igrač Sjeverne Makedonije u povijesnoj pobjedi.