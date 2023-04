(VIDEO) PODIVLJALO VRIJEME RUŠILO DRVEĆE, DRAMA NA VELIKOM NATJECANJU! ‘Ljudi su se razbježali kao mravi’, sve naprasno prekinuto

Obično to bude sportska poslastica u kojoj gledatelji uživaju, ali ove godine, jedno od uglednih i unosnih natjecanja ostat će upamćeno i po drami koju je izazvalo nevrijeme, s dolaskom nekoliko oluja i naletima vjetra uslijed kojih je skoro došlo do ljudskih žrtava.

Drama se odvijala na Mastersu u Augusti, velikom turniru u golfu koji se održava u američkoj saveznoj državi Georgiji. U jučerašnjem programu došlo je do naprasnog prekida natjecanja usred nevremena, a sirena za prekid oglasila se nedugo nakon što je došlo do pada nekoliko stabala i ugrožavanja sigurnosti gledatelja.

Spominje se pad tri velika drveta u drami u blizini gledatelja, s velikom opasnošću koja je prijetila. Sreća u svemu tome je što nisu ostale teže posljedice, nije bilo ozlijeđenih, no pamtit će se panika koja je nastala.

Several trees went down at Augusta National. The property has since been evacuated due to inclement weather conditions. No one was injured, per @ESPN’s broadcast.

Photos of the scene by Patrick Smith/Getty Images: pic.twitter.com/1ZsfYsjsPG

— SI Golf (@SI_Golf) April 7, 2023