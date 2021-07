(VIDEO) PODIVLJALI NIZOZEMCI BATINAMA ZASULI TURKE: Djeca bježala pred razjarenim huliganima

Povratak navijača na tribine vratio je i ono najgore od nogometa, a to su niske strasti kojima smo bili svjedoci ovaj puta u Nizozemskoj.

U Eindhovenu sastali su se PSV i Galatasaray u pretkolu Lige prvaka, a Nizozemci su uvjerljivo slavili s 5:1, ali utakmica će ostati zabilježena po ružnim scenama s kraja prvog poluvremena.

Naime, izgleda kako su neki navijači Turskog kluba došli na krivu tribinu, te su počeli slaviti gol Galatasaraya, a onda je krenuo pravi kaos.

Bježali žene i djeca

Gol Emrea u 42. minuti bio je razlog za slavlje Turskih navijača, ali to su primijetili navijači PSV-a koji su se sjurili prema njima.

Momci u crnim majicama i šiltericama pojurili su prema navijačima Galatasaraya koji su krenuli bježati kako bi izbjegli batine, a u toj grupi bilo je i djece. Za sada nema informacija o tome da li je bilo povrijeđenih u incidentima, ali veća tragedija izbjegnuta je pravodobnom intervencijom redara.

PSV – Galatasaray 21.07.2021

