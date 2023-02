(VIDEO) POBJEDNIK IZ HRVATSKE NAPADA IZ ZRAKA! Tatu Đokovića nije štedio, sada šalje poruku i Rusima

Dok se Ukrajina nastavlja boriti pod teretom ruske invazije, dio te borbe su i dalje poznati tamošnji sportaši, među ostalima, i zvijezde s terena koje su ostavile trag igrajući u Hrvatskoj.

Sa svojim iskustvom iz napadnute domovine, već se nekoliko puta javljao Aleksandr Dolgopolov, bivši poznati ukrajinski tenisač koji je 2011. slavio na hrvatskom tlu, na Croatia Openu u Umagu, gdje je osvojio prvi od svoje tri naslova na ATP turnirima.

Dolgopolov je ovih dana približio kako izgleda njegova drugačija borba u usporedbi s onom koju je prolazio na terenu i s reketom u rukama. Približio je kako vježba udare na Ruse iz zraka, upravljajući dronovima u ukrajinskoj borbi protiv invazije.

“Vježba čini majstora”, napisao je, tražeći komentare, a oni su počeli dolaziti ispod objave koju je imao na Twitteru.

“Ponosan sam na tebe, Alex, operateru dronova koji se bori za pravdu”, bila je jedna od reakcija ispod objave bivšeg ukrajinskog tenisača, koji je rano u 2012. došao do najboljeg plasmana u karijeri probojem na 13. mjesto ATP ljestvice.

Snimka kojom pokazuje što sprema Rusima, Dolgopolov je istupio protiv autora invazije na Ukrajinu nedugo nakon što je to napravio i svojim riječima, komentirajući fotografiju na kojoj je bio Srđan Đoković u Melbourneu za vrijeme Australian Opena.

Podsjetimo, otac Novaka Đokovića bio je snimljen s podupirateljima invazije iza koje stoji Vladimir Putin, a kako smo već pisali, Dolgopolov je tada prozvao Srđana Đokovića.

“Apsolutno odvratno”, napisao je bivši ukrajinski tenisač.

“Govore da se sport i politika ne bi smjeli miješati. Ovakvi ljudi ne bi smjeli imati mjesta na teniskim turnirima, a to vrijedi i za Đokovićevog oca, ako će otvoreno hvaliti genocidni režim”, dodao je Dolgopolov u svojem prošlotjednom ‘tvitu’.

