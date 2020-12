(VIDEO) OVOG NEMA NI U MMA-U: Brutalni potez nogometaša zgrozio sve!

Nevjerojatne scene odvijale su se na utakmici finala brazilskog prvenstva za uzraste do 17 godina između Fluminensea i Atletico Paranaensea.

U jednom trenutku krenula je žestoka tučnjava protivničkih igrača, a u jednom momentu usred makljaže jedan nogometaš Fluminensea dobio je kopačkom u glavu.

Divljački start Joaa Gabriela sigurno će proći oštrom kaznom, a nadamo se da su stradalom Joau Netu svi zubi na broju.

Neto je napustio igru krvavog lica, a desetorica ih je dobilo deset crvenih kartona.

Coisa absurda o que aconteceu em Fluminense x Athletico-PR na final do Brasileirão sub-17.

O garoto do banco do Athletico que deu essa voadora tinha que pegar no mínimo uns 3 meses de suspensão. pic.twitter.com/M7qoxUNSp2

— Gabriel Menezes (@FMS_Gabriel) December 21, 2020