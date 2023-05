(VIDEO) OVO MORATE VIDJETI! Igrači bježali glavom bez obzira pred bikom

Lude scene dolaze iz Francuske, gdje su prije početka utakmice na Guibert Brutus stadionu u Perpignanu, izvedeni bikovi prije početka utakmice.



Susret između Catalan Dragonsa protiv St. Helens u Rugby Super Ligi, prenosio je i Sky Sports, kada je jedan bik odlučio malo protrčati po terenu, na kojem su se zagrijavale momčadi prije utakmice.



Na snimci se vidi voditelj bika, koji pokušava zaustaviti životinju, naravno bezuspješno, a igrači su počeli bježati i skakati na tribine, kako ih ne bi mogao dohvatiti.

Nitko nije ozlijeđen

Srećom bik nije uspio nikog dohvatiti, osim možda nesretnika kojeg je na početku vukao terenom, a na kraju je rezultat utakmice bio 24:21 za Dragonse.

WOW!!

The new warm up at @DragonsOfficiel have really been spiced up at home this season!!!#Bullsintown #SkyRL pic.twitter.com/IwYM2xqYT5

— Sky Sports Rugby League (@SkySportsRL) May 5, 2023