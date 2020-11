(VIDEO) OVO JE MOGAO JOŠ SAMO ISUS! Nećete vjerovati što mu je pošlo za rukom

Video mjeseca ako ne i godine pripada golferu Jonu Rahmu jednom od vodećih svjetskih golfera koji je zadivio svijet potezom kakav nikad prije nije viđen u svijetu golfa.

Španjolac je uspio dva puta u dva dana pogoditi “hole in one” (rupu iz prvog udarca) na Masters turniru u Americi, ali udarac koji je izveo za hole in one na svoj rođendan 10. srpnja je bez presedana.

Naime, Rahm je lopticu tako opalio preko jezera da je ona dobila efekt “žabice” te da bi se nakon četri odbijanja od površine otkotrljala točno u rupu.

His second in two days, Jon Rahm skips his way to a hole-in-one at No. 16 – on his birthday, no less. #themasters pic.twitter.com/rtefAN5XtH

