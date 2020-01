(VIDEO) OVO JE BILO SPEKTAKULARNO: Boksački prvak prebio navijača zbog nogometa

Allotey je s nekoliko udaraca pred očima publike nokautirao Siawa, napravio mu veliku posjekotinu pored lijevog oka i potom se povukao.

“Da, ja sam osoba na tom videu i sram me onoga što sam napravio kao profesionalni boksač. Zaista žalim zbog toga. Ispričavam se Michaelu Siawu. Ne znam kakve su me to emocije ponijele. Tužno je da je jedna nogometna utakmica potpalila takvu strast u mene i natjerala me da to učinim. Molim vas sve za ispriku. Naučio sam vrlo važnu lekciju”, glasila je isprika boksačkog profesionalca.

O cijelom slučaju oglasio se i napadnuti navijač koji tvrdi da nije činio ništa provokativno već je samo slavio pogodak svoje momčadi (Kotoko).

“Nisam imao pojma da je boksač, to sam saznao tek kad je video postao viralan. Nisam učinio ništa čime sam zaslužio taj napad. Samo sam slavio pogodak Kotokoa. On je od mene zatražio da se maknem i prije nego što sam išta shvatio me napao. Njegov menadžer i obitelj od mene traže da povučem tužbu i da sve mirno riješimo, ali još se moram sastati sa svojim ocem pa ćemo skupa donijeti odluku”, ispričao je svoju verziju priče Siaw.

@WBABoxing @IBFUSBAboxing @WorldBoxingOrg @WBCBoxing As a fan of the boxing world, I would like to draw your attention to an unprofessional behavior of this Ghanaian boxer by name Patrick Allotey who assaulted a football fan on Sunday January 26, 2020 at the Accra Sports Stadium. pic.twitter.com/ykliWMCZe8

— Eriq Ow (@apitolo82) January 28, 2020