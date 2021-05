(VIDEO) OVO BUDI JEZU: Serija ubojstava, zadnje je počinio osvajač olimpijskih medalja

Autor: G.I.Š.

Dvostruki osvajač olimpijske medalje, Indijac Sushil Kumar, uhićen je u New Delhiju zbog veza s ubojstvom Sagar Dankar, također hrvača, koji je nasmrt pretučen u hrvačkoj akademiji u New Delhiju 4. svibnja.

Kumar, osvajač srebrne medalje na Olimpijskim igrama, navodno je nakon incidenta pobjegao i sakrio se u Indiji, no identificirao ga je i policiji prijavio drugi hrvač koji je i sam sudjelovao u tučnjavi i oporavljao se od ozljeda, prenosi BBC.

Policija je bila izdala potjernicu i ponudila nagradu od 1350 američkih dolara za informacije koje bi mogle dovesti do Kumarovog uhićenja.

Nepoznat razlog ubojstva

37-godišnjak, osvajač olimpijske bronce u Pekingu 2008. i srebra u Londonu 2012. godine, uhićen je zajedno s drugim optuženim, Ajayem Kumarom, nastavnikom tjelesnog odgoja, pod optužbom za ubojstvo, ali i otmicu i zavjeru radi počinjenja zločin.

Ubijeni Dankar bio je 23-godišnjak, bivši juniorski prvak Indije u hrvanju, koji se natjecao u kategoriji do natjecatelja do 97 kilograma, dok je Sushil Kumar osvojio olimpijske medalje u kategoriji do 66 kilograma.

Indijska policija rekla je da su svi privedeni sudionici tučnjave optužili poznatog hrvača da je odgovoran za smrt 23-godišnjeg kolege, te da su pronašli sve dokaze da se on vješto, ali na kraju nedovoljno dobro sakrio kako bi izbjegao uhićenje.

Niz ubojstava među hrvačima

Indijska hrvačka federacija priopćila je da je ovaj slučaj naštetio ugledu te sportske organizacije, jer je ovo drugo ubojstvo među hrvačima u posljednjih nekoliko mjeseci.









Trener hrvanja Sukvinder Mor trenutno čeka suđenje za ubojstvo pet osoba u veljači ove godine, među kojima je bio i trener suparničke momčadi.