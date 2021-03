(VIDEO) OVAKAV NOKAUT NISTE VIDJELI: Sudac spašavao onesviještenog borca

Mark Fairtex Abelardo je na MMA eventu ONE Championship pod nazivom “Fists of Fury 2” isporučio nokaut koji se rijetko viđa.

Naime, u meču protiv Emilia Urrutie, Abelardo je protivnika poslao na pod takozvanim “tomahawk laktom”, a sama snaga udarca vidljiva je tek na usporenoj snimci.

What’s better – the tomahawk elbow or the referee’s save? 😳 @MarkAbelardoMMA #ONEFistsOfFury2 #WeAreONE #ONEChampionship pic.twitter.com/9bZw30fbJf

— ONE Championship (@ONEChampionship) March 6, 2021