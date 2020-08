VIDEO: Ova BOMBA najljepši je gol Bundeslige prošle sezone!

Bundesliga je izabrala najljepši gol u prošloj sezoni, a nagradu je odnio Emre Can.

Riječ je o golu koji je veznjak crnog-žutih zabio u svom debiju u 21. kolu Bundeslige protiv Bayer Leverkusena.

Opalio je Can s nekih 25 metara, a udarac je odsjeo u samim rašljama.

Inače, Can je zabio samo dva gola ove sezone, drugi je zabio u svibnju protiv Pardeborna.

Presenting 2019/20’s 𝒢𝑜𝒶𝓁 𝑜𝒻 𝓉𝒽𝑒 𝒮𝑒𝒶𝓈𝑜𝓃 ✨@emrecan_‘s stunning debut strike had us all at a loss for words 😱 pic.twitter.com/6XTJs88EIx

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) August 7, 2020