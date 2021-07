(VIDEO) OSVOJIO NASLOV PA SVE IZNENADIO: Naručio fast food, ali točno u broj, ni više ni manje

Greek Freak ili Giannis Antetokounmpo jučer je osvojio svoj prvi NBA naslov s Milwaukee Bucksima, a tek drugi za franšizu koja je na to čekala dugih 50. godina.

Giannis se jutro nakon osvajanja naslova, provozao u autu s trofejima Larryja O’Briena (NBA prvaka) i MVP-a finala i otišao se počastiti pilećim medaljonima.

“Dobar dan. Smijem li vas snimiti?”, upitao radnicu restorana brze prehrane. “Ovaj prijenos uživo upravo gleda 150 tisuća ljudi. Želim naručiti 50 pilećih medaljona. Ne 51, ne 49. Želim točno 50 komada”, a to je broj njegovih poena u završnom susretu, ali i broj godina koliko Bucksi čekaju na naslov.

Bacao fore

Prije nego što je došao na red Giannis dosta dugo čekao pa je zabavljao svoje pratitelje razmišljanjem na glas:

“Gladan sam, moram ići kod frizera… Bio sam toliko posvećen košarci da sam rekao: ‘J* frizuru, j* dobar izgled, tu sam samo da igram. Ne želim izgledati, dobro, želim biti ružan i takav zatrpavati koš. Nisam tu da izgledam slatko, izgledat ću slatko kad se budem ženio, a ne sad”, smijao se svojim forama Greek Freak dok je grlio pehar.

I’m case any of you are wondering how your Finals MVP is doing today, he’s currently in line at Chick Fil A. pic.twitter.com/XMo9lEbkle

— Lauren Gunn (@lgunnnn) July 21, 2021