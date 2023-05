(VIDEO) OSIJEK SE OPRAŠTA OD GRADSKOG VRTA: ‘Vrijeđali su te, pljuvali čak i granatama gađali, ali te nisu srušili’

Autor: Ivan Lukač

Ovog vikenda će Osijek po zadnji puta u svojoj povijesti istrčati na Gradski vrt. Stadion koji je bio njihov dom još od 1977., a od ljeta se sele na obližnji Pampas.

Čeka ih susret s Rijekom koji će odlučiti hoće li završiti treći ili četvrti, a bolja pozicija donosi i bolji ždrijeb u Europi kao i veći novac od TV prava.

“Svi navijači NK Osijek koji će kupiti ulaznicu za utakmicu protiv HNK Rijeka uz istu će dobiti i prigodni šal za oproštaj od Gradskog vrta. Broj dostupnih šalova je ograničen, a ulaznice je moguće kupiti na Ticket pointu kod tribine Zapad stadiona Gradski vrt od srijede do petka od 10 do 18 sati i u subotu na dan utakmice od 10 do 20 sati” napisali su iz kluba.





Video za kraj

Objavili su iz kluba i video kojim se na emotivan način prisjećaju svega što je klub i navijači proživjeli na stadionu pored Drave. “Vrijeđali su te, pljuvali čak i granatama gađali, ali te nisu srušili” samo je jedna od rečenica.

“Gradski vrt ostat će kuća osječkog nogometa. Igračice i uprava ŽNK Osijek koji ima 24 titule prvaka Hrvatske i 19 naslova pobjednika Kupa, zaslužili su biti nasljednici travnjaka u Gradskom vrtu. No, nećemo ih samo preseliti nego krećemo i u temeljitu obnovu čitavoga kompleksa, uz dodatak novih sportsko-rekreativnih sadržaja” najavio je gradonačelnik Osijeka Ivan Radić.

Radić je u pregovorima i s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem da Gradski vrt postane kamp ženske reprezentacije. Gradski vrt će čini se živjeti i dalje.