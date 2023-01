(VIDEO) ORGIJE ČETNIŠTVA NA TRIBINAMA! Đokovićevi navijači slavili s kokardama, a tata Srđan uz Putinove pristaše: ‘Neka vječno živi Rusija’!

Navijači Novaka Đokovića i Andreja Rubljeva u Australiji noćas po našem vremenu izazvali su veliki skandal na Australian Openu tijekom i nakon meča između Srbina i Rusa.

Naime, poslije meča policija je privela četvoricu navijača i to zbog skandiranja Srbija – Rusija, a imali su potrebu i istaknuti rusku zastavu s Putinovim likom.

No to su bili samo neki od navijača koji su koristili ruske simbole, bilo je i onih s četničkom ikonografijom, a jednoj mladoj dami s kokardom na čelu Nole je dobacio ručnik, dok je Novakov otac snimljen s osobama koje drže rusku zastavu s Putinovim likom.

Šokirani Australci

“Neka vječno živi Rusija”, čuli su se povici.

Priča o srpskim navijačima osvojila je i zapadne medije.

“Nekoliko gledatelja Australian Opena ispitala je policija Viktorije nakon što su postavili zastave u znak podrške ruskoj invaziji na Ukrajinu, a zatim prijetili zaštitarima nakon muškog četvrtfinalnog meča između Andreja Rubljova iz Rusije i Novaka Đokovića. Tijekom meča, koji je završio Đokovićevom udobnom pobjedom nad Rubljevim 6-1, 6-2, 6-4, gledatelj je skinuo jednu od njegovih majica i otkrio crnu majicu ispod sa “Z” na njoj”, piše Guardian.

Father of Serbian tenis player Novak Đoković, Srđan Đoković stands near a man with "Z" symbol and shouts in Serbian:"Long live the Russia!" pic.twitter.com/dnffmcK9Lb

— SEICO-OSINT (@SeicoIntel) January 26, 2023