(VIDEO) OPSADNO STANJE U BEOGRADU! Španjolski mediji u potpunom šoku: ‘Vojska Srbije sprema se za rat’

U utorak od 20 sati i 30 minuta igra se treća utakmica serije košarkaške Eurolige između Partizana i Reala, a nakon događanja u Madridu, Beograd je preplavljen policijom koja osigurava igrače Reala.

Podsjetimo, tijekom druge utakmice u Madridu došlo je do velike tuče na terenu između igrača oba kluba, a navijači Partizana, Grobari, na zub su uzeli BiH reprezentativca Džanana Musu, kojem su prijetili da ne dolazi u Beograd.

Prije dolaska u glavni grad Srbije, čelništvo Reala imalo je zahtjeve oko sigurnosti njihovih igrača, a Srbi su za tu priliku osigurali 500 naoružanih policajaca, što je zaprepastilo medije iz Španjolske.

Spremni za rat

Tako su scene koje su vidjeli ispred ‘Štark Arene’ ostavile u nevjerici novinare s TV postaje El Chiringuito, koji su snimili situaciju pred dvoranom i kratko je opisali:

“Vojska Srbije sprema se za ‘rat’. Ovako se pripremaju za košarkašku utakmicu nešto više od tri sata do početka utakmice Partizan – Real Madrid”, napisali su Španjolci.

U svakom slučaju naši istočni susjedi ništa ne žele prepustiti slučaju, a svi se nadaju kako će utakmica u Beogradu proći mirno.

