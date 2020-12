(VIDEO) ONA JE ODUŠEVILA: Pogledajte poteze koji su srušili Srbiju!

Hrvatska pobjeda nad Srbijom na završetku prvog kruga Europskog prvenstva za rukometašice u Danskoj oduševila je sve koji prate što rade hrvatske reprezentativke, a pobornika je sve više.

Bila je to još jedna napeta utakmica. Završena je s 25:24 u korist ekipe koju vodi izbornik Nenad Šoštarić, a Hrvatsku je najviše oduševio učinak Dore Krsnik, koja je zabila šest golova iz sedam udaraca. Pritom je dvaput bila precizna iz sedmeraca.

Hrvatska srednja vanjska je za svoju predstavu zaslužila naslov igračice utakmice protiv Srbije. Sažetak njezine predstave koji je donijela Europska rukometna federacija pogledajte ovdje.

Pobjeda je donijela još jedan veliki korak sjajnih Hrvatica koje će se u drugom krugu boriti za jedno od prva dva mjesta u novoj fazi natjecanja i ulazak u polufinale. Suparnice će biti Rumunjke, Norvežanke i Njemice, a nakon uspjeha nad Srbijom, izbornik Šoštarić opisao je koliku vrijednost imaju odlični rezultati.

Šoštarić je u reakcijama poslije utakmice rekao da se u Hrvatskoj uvijek traži samo najviše, a EHF je nakon utakmice približio njegovu reakciju da želi pokazati kako ženski rukomet ima svoje mjesto i da može biti i ljepši od muškoga, u kojem hrvatski ljubitelji i ljubiteljice sporta uživaju već godinama.

💬 @HRStwitt 🇭🇷 Nenad Sostaric on the impact of his team's performance #ehfeuro2020 #handballispassion pic.twitter.com/8PeX8zvbHE

— EHF EURO (@EHFEURO) December 8, 2020