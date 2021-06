(VIDEO) ON ĆE VAS ODUŠEVITI: Njegova ljubav za košarkom zaludila je milijune

Jedan mladi Amerikanac iz Mississippija zaludio je društvene mreže, nakon što je pokazao kućno napravljene rekvizite za vježbanje košarke na svojoj farmi.

Kako očito u blizini ne postoji dvorana ili uređeni teren Will Harzel odlučio je sam konstruirati razna pomagala kako bi mogao uživati u svojem najdražem sportu, a kada je svoj trening postao na TikTok brzinom svjetlosti video je postao viralan.

Tako je Will napravio razne koševe, sprave za vračanje lopte, kao suparnike koristi i bačve te sve što mu može pasti pod ruku na njegovoj farmi, a napravio je i teretanu od priručnih materijala.

— FIBA (@FIBA) June 1, 2021