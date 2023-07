(VIDEO) Odličan nogomet na otvaranju sezone: U Gorici praznik promašaja na kraju svakom po bod

Autor: Ivan Lukač

U četvrtom susretu 1. kola SuperSport HNL-a nogometaši Gorice i Varaždina podijeli su bodove u Turopolju. Rezultat na kraju utakmice je pokazivao 1:1

Gorica je povela pogotkom Nikole Vujnovića u 28. minuti, dok je deset minuta prije kraja Fran Brodić glavom pogodio za podjelu bodova i konačnih 1-1.

Od početka dvoboja energičnije su zaigrali domaćini. Jedan od njihovih heroja iz prošle sezone, Majstorović, se našao sam pred suparničkim vratima, iskosa, ali je pucao pored vrata.





Odličan nogomet

Bila je to vjerojatno i najgora atmosfera u ovom kolu gdje nije bilo pravog huka s tribine, a ni prevelikog broja ljudi na samim tribinama stadiona u Velikoj Gorici.

Gorica je nastavila napadati, stvorila je još nekoliko obećavajućih situacija, a zasluženo je povela u 28. minuti. Prsima je Mitrović proslijedio loptu do Vujnovića koji je bio spretan te pogodio suparničku mrežu.

U nastavku utakmice Varaždin je na tragu dobrog kraja prvog poluvremena zaigrao dobro, no dosta su teško gostujući nogometaši stvarali prave prilike. Uglavnom su pokušavali iz daljine, pucali su Pellumbi, Šego i Mitrovski, no sve to je bilo daleko od potencijalnog izjednačenja.

U 80. minuti. Boršić je ubacio, a Fran Brodić glavom pogodio za 1-1. Pa je tako bivši član Gorice presudio svojoj ekipi. U slijedećem kolu Varaždin dočekuje Slaven Belupo dok Gorica ponovno igra doma, ali ovaj puta s Lokomotivom.









