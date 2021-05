(VIDEO) ODGOĐEN VELIKI DERBI: Ludovanje navijača Uniteda se nastavilo, razbili TV kamere

Derbi između Manchester Uniteda i Liverpoola koji se trebao igrati u 17:30 sati je odgođen. Navijači Uniteda su upali na stadion i zahtijevali odlazak vlasnika kluba, a divljanje se nastavilo zbog čega je utakmica odgođena.

Navijači Manchester Uniteda su provalili na stadion te krenuli raditi nerede. Traže odlazak američke obitelji iz Uniteda, a išli su toliko daleko da su razbili TV kamere i opremu.

Derbi je odgođen i nije poznato kada bi se trebao odigrati.

Navijači su od prije nezadovoljni vodstvom kluba, a kap koja je prelila čašu je pokušaj osnivanja Superlige.

One of the protesters outside Manchester United stadium Old Trafford says the protest “isn’t just about the European Super League”, adding that the Glazer family, which has controlled the club since 2005, “need to go”.









Read more here: https://t.co/yjfNpetpic pic.twitter.com/bOLj2sRpqE

— Sky News (@SkyNews) May 2, 2021