(VIDEO) NOVE SCENE NASILJA: Talijani i Englezi divljali po gradu i na stadionu

Utakmicu prvog kola skupine C Europske lige između Leicestera i Napolija 2:2 obilježili su sukobi navijača.

Huligani spomenutih klubova prvo su se potukli na ulici, a na Twitteru se pojavio niz video isječaka njihova sukoba.

Problemi su se nastavili na stadionu King Power nakon završetka utakmice, kada su domaći navijači počeli bacati razne predmete na gostujuće navijače, nakon čega su im uzvratili.

Veći broj uhićenih

Inače, veliki broj navijača Napolija pomalo je iznenadio domaćine jer nije bilo organiziranog dolaska iz Italije zbog Covid protokola, ali Talijani su očito odlučili doći individualno raznim prijevoznim sredstvima, posebno oni koji već žive i rade u Engleskoj.

Nakon kaosa, policija je izdala priopćenje:

“Ponašanje nekih navijača bilo je sramotno. Također, želimo istaknuti da se mnogi navijači nisu uključili u nerede već su pokušali smiriti situaciju. Do sada je uhićeno 12 navijača, no broj će zasigurno biti veći zbog ispitivanja”, objavila je lokalna policija.

