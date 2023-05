(VIDEO) NOLE SE MALO OPUSTIO! Na zahtjev publike imitirao poznatog Hrvata

Drugi Grand Slam sezone je na vratima, a Pariz je spremno dočekao igrače koji će trčati terenima Roland Garrosa pa tako i Novaka Đokovića, koji je tamo od četvrtka.

Nole je nakon odustajanja Nadala postao glavni pretendent na titulu, a Đoković će na teren u nedjelju protiv Amerikanca Aleksandra Kovačevića.

Ako osvoji Roland Garros, to će biti 23 Grand Slam za Srbina, a glavna prepreka mu je mladi Carlos Alcazar, s kojim će se Novak vjerojatno susresti u svojem dijelu ždrijeba.

Zabavljao publiku

Nole je izgleda napokon opušten i dobre volje, što je pokazao na prvom treningu u Parizu, na kojem se okupilo nekoliko tisuća gledatelja.

Tako je netko iz publike viknuo Đokoviću da imitira servis Gorana Ivaniševića, a Novak je objeručke prihvatio izazov i rado je imitirao svog prijatelja i trenera.

Guess who was Novak imitating 🤪

I didn’t even understand the answer but it was shouted by someone in the crowd and he did it pic.twitter.com/C2C0ihPizv

— rafael_nadal_by_hippo (@rnbyhippo22) May 25, 2023