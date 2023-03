(VIDEO) NOGOMETAŠ S 200 NA SAT PROBIO DVORANU! Preletio je kružni tok, a onda je kroz zid sve šokirao

Nevjerojatna priča dolazi nam iz Belgije, nešto što je, pišu tamošnji mediji, ujedno i tema dana.

Naime, U centru pažnje je Sofian Kiyine koji inače igra u belgijskom Leuvenu, ali pamtit će se po nevjerojatnoj nesreći iz koje je srećom uspio izaći žive glave. I što netko nije ozbiljnije nastradao.

Iz bolnice su potvrdili da je Kiyine teže povrijeđen, no ono što je najvažnije nalazi se van životne opasnosti.

Ova stravična nesreće dogodila se u blizini Liegea kada je Kiyine prebrzo vozio, a zbog kiše cesta je bila dosta klizava zbog čega je on izgubio kontrolu nad svojim automobilom.

Dakle, Kiyine je udario u nasip pored ceste zbog kojeg je doslovno poletio kroz zrak, te je s automobilom proletio kroz zid dvorane koja se nalazila u neposrednoj blizini!

The incredible moment Belgian footballer Sofian Kiyine’s car flies through the air, crashing through a gymnasium wall.

Luckily, he’s still alive. 😯 pic.twitter.com/DfjGHTjfvY

— The Sportsman (@TheSportsman) March 31, 2023