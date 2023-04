(VIDEO) ODGRIZAO TRENERU PRST U HRVATSKOJ! ‘Svašta sam prošao i vidio, ali to napraviti, to je stvarno van pameti’

Sport i nogomet je ponajprije jedna velika strast i emocija, koja zna prerasti u nešto sasvim drugo, negativno, a onda postajemo svjedoci trenutcima ludila na terenu.

Jedan takav recentan slučaj dogodio se tijekom zaostale utakmice 18. kola Treće NL Istok, u kojoj su nogometaši Čepina ugostili Graničar iz Županje, koja je pobijedila golom Filipa Cerovskog za 0:1.

Kako prenosi Sportal.hr, utakmica je bila korektna bez nekih posebnih ekscesa, ali kako se najbolje uvijek čuva za kraj, nakon nekih uobičajenih provokacija s tribina od strane navijača Čepina, stvari su se malo zakuhale, a onda u potpunosti otele kontroli.





Grizao po terenu

”Siouxi su žestoko navijali, imali svoj uobičajeni folklor s provociranjem gostujuće klupe, ništa izvan granica ponašanja koje se tolerira sve do same završnice kada su i oni reagirali neprimjereno kao i fizioterapeut gostiju Ivan Prnjak, tu se dogodilo i ubacivanje nekakve boce prema gostujućoj klupi ali se sve skupa brzo smirilo i činilo se da će ostati na tome”, donosi Sportal.

Fotografije kaosa pogledajte OVDJE.









No nakon pozdrava dvojice trenera nastaje gužva na terenu, kada je u naletu bijesa fizioterapeut Graničara iz Županje odgrizao dio palca Josipu Milardoviću, ali to nije bilo sve.

Nastala je prava makljaža, a gledatelji, među kojima je bilo i djece, vidjeli su scene koje nisu primjerene sportskim borilištima.

Svašta sam vidio









”Što se tiče ovoga nakon utakmice to je nešto nezapamćeno, kao i nakon svake utakmice bez obzira što se dogodilo za vrijeme igre čestitao sam kulturno i sportski treneru Graničara i odmah nakon toga me njegov pomoćnik ili fizio, što je već počeo vrijeđati na što sam ja reagirao i došlo je do koškanja što nije dobro, ali se u nogometu zna dogoditi, a onda me taj lik kojem nije mjesto ni blizu sportskih terena ugrizao”, rekao je o suludom činu ugriženi Milardović i dodao:

“Odgrizao mi je komad palca. Još uvijek sam na hitnoj, kad sam došao i rekao što se dogodilo i da me ugrizao čovjek ljudi nisu mogli vjerovati. Čitav život sam u nogometu, svašta sam prošao i vidio, nervoza, prepucavanje pa i tuča su stvari koje se događaju i mogu se tolerirati u nekim granicama, ali ugristi nekoga, to je stvarno van pameti. Fali mi jagodica, dobar komad nokta, srećom na snimci je vidljivo da kost nije stradala. Nakon što me ugrizao sam poludio i od ljutnje i od bola, bio sam spreman svašta učiniti, potpuno sam bio van sebe, prije toga je to bilo recimo to koškanje koje se događa. Stvarno želim naglasiti da takvom čovjeku koji je spreman nekome odgristi prst nije mjesto u sportu”, izjavio je Josip Milardović poslije incidenta.