(VIDEO) NOGOMETAŠ IZAZVAO ŠOK NA EUROSONGU! Let 3 može biti bijesan na njega: ‘Ma odakle sad ovaj’!?

Trebalo je to biti normalno uključenje još jedne od zemalja glasaća na ovogodišnjem Eurosongu, međutim neki su ga odmah prepoznali.

Naime, Estonija je kao voditelja iz svog studija podmetnula bivšeg nogometaša Liverpoola! Ragnar Klavan odigrao je dvije sezone u dresu Redsa!

“Ovakav nastup u Liverpoolu sigurno će pamtiti”, napisali su neki od fanova za nogometaša koji je igrao na poziciji braniča.

Ragnar je sedam puta proglašen za najboljeg nogometaša Estonije, a sa Liverpoolom je igrao i u finalu Lige prvaka protiv Real Madrida 2017/2018. godine.

Dok je čitao glasove stručnog žirija, pozdravio je čitac Liverpool s čuvenom “You’ll Never Walk Alone” i tim potezom još jednom kupio navijače.

🇪🇪 Ragnar Klavan’s biggest reception in Liverpool since that last-minute winner at Burnley…#BBCFootball #Eurovision #LFC pic.twitter.com/7N4YRujPuH

— BBC Sport (@BBCSport) May 13, 2023