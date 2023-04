(VIDEO) NJEGOV ČOVJEK UDARIO IGRAČA, A ON NAKON SVEGA IZVEO ŠOU! Kao da se Mišo ukazao, nevjerojatne scene iza pobjede

Svačega je jučer kasno navečer bilo u posljednjoj ovotjednoj večeri europskih kupova, a u jednoj situaciji, bilo je jako ružno za vrijeme utakmice u Rimu gdje je domaća Roma u četvrtfinalu Europske lige igrala protiv Feyenoorda – i na koncu slavila s 4:1 nakon produžetaka, za dolazak do ukupnih 4:2 nakon dvije utakmice.

Sve je nakon malo više od pola sata igre na rimskom Olimpicu bilo ružno jer je pomoćni trener domaćih Salvatore Foti rukom u glavu udario protivničkog igrača Santiaga Tomasa Gimeneza, a zbog toga je dobio i crveni karton nakon što se sagledalo što se dogodilo u ovoj situaciji.

Udarac pomoćnog trenera Rome i reakciju Feyenoordovog igrača pogledajte – ovdje.

Nakon ovog incidenta strasti su bile uzavrele, trebalo je vremena da se smire, a čovjek koji je sve izazvao bio je udaljen s klupe. Sve se događalo dok je na semaforu bilo 0:0, tako je ostalo i na kraju prvog poluvremena, a kasnije je na red došlo još zanimljivih stvari – ovog puta zbog golova.

Za Romu je u 60. minuti prvim golom na utakmici sve pokrenuo Leonardo Spinazzola, u 80. minuti izjednačio je Igor Paixao, a dok se Feyenoord već bližio prolasku dalje nakon pobjede s 1:0 u prvoj utakmici kod kuće, Roma je ipak dobila spas.

Domaće je u 89. minuti razveselio Argentinac Paulo Dybala, svojim golom spasio je Rimljane i uveo ih u produžetke, a u njima su za ulazak u polufinale strijelci bili Stephan El Shaarawy (101′) i Lorenzo Pellegrini (109′). Na kraju svega dogodilo se i još jedno isključenje. Iz igre je morao Feyenoordov ranije udareni Santiago Tomas Gimenez, a crveni karton pokazan mu je zbog naguravanja.

Napeta večer je, tako, donijela pobjedu i slavlje Rome koja će se u polufinalu sresti s Bayerom iz Leverkusena. Drugi polufinalni par je Juventus – Sevilla, a utakmice su na rasporedu 11. i 18. svibnja.

Nakon svega, Jose Mourinho je uz klupu Rome i u blizini tribina proslavio pobjedu svoje momčadi na poseban način. Učinio je to u stilu kako to obično radi Mišo Kovač, samo je dizao ruke, a ljudi koji ga gledaju i prate su skakali, na taj način reagirajući na njegov ‘mig’.

Kako je to slavlje izgledalo, pogledajte – ovdje.

