(VIDEO) NIJE SAMO ATLETICO IZGUBIO: Pogledajte gubitak kladioničara zbog drugog gola Engleza

Alan Davis, kladioničar iz Engleske ostao je bez 250.000 funti zbog pogotka Emersona Palmierija u 94. minuti utakmice.

Nakon što je ušao u igru u 93. minuti, Talijan je zabio pogodak za 2:0, a Englez nije imao sreće.

Kladioničar je ostao bez 250.000 funti, ali je kao utješnu nagradu u igri Super 6 uzeo 6.000 funti.

Pogodio je pet parova i točan rezultat, ali samo ga je jedan gol dijelio od ogromne cifre.

One @Super6 player was seconds away from winning £250,000 tonight… until Emerson scored a 94th minute goal for Chelsea pic.twitter.com/FJvqnKfXYu

— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 17, 2021