(VIDEO) NIJE MOGLO GORE: Hrvatski stoper propisno se obrukao u Turskoj

Bešiktaš koji u Turskoj drži vrh prvenstvene ljestvice teško je došao do bodova na svom terenu protiv Ankaragucua i na kraju je utakmica završila neriješeno 2:2. Domagoj Vida odigrao je svih 90 minuta u remiju, ali glavna zvijezda večeri bio je drugi Hrvat, onaj u redovima gostiju.

Naime, Ante Kulušić koji igra za Ankaragucu uspio je čak dva puta glavom prevariti vlastitog golmana i donijeti lijepu prednost protivničkoj ekipi koja to nije znala sačuvati.

Tako su gosti u nastavku utakmice realizirali dva kaznena udarca preko Paintsila i otišli kući s iznenađujućim bodom.

Igrali svi naši igrači

U ovom susretu zaigrala su tri hrvatska igrača, već spomenuti Vida u redovima Bešiktaša, dok je za gostujući Ankaragucu 90 minuta odradio autor dva auto gola Kulušić i Zvonimir Šarlija.

Vodeći Bešiktaš sada ima 71 bod, pet više od drugog Fenerbahčea, a devet više uz utakmicu više od trećeg Galatasaraya, dok je Ankaragucu 14. s 37 bodova.

Golove sa utakmice pogledajte OVDJE.

Two own goals and two penalties leave Besiktas and Ankaragucu with a chaotic draw 2-2









