(VIDEO) NIJE LAKO SPAVATI KADA VIDIŠ: Hrvatska je mogla i do slavlja

Nakon jako slabog početka utakmice, Hrvatska se u svojem prvom nastupu na Svjetskom prvenstvu u Egiptu uspjela vratiti u egal u završnici dvoboja s Japanom, a moglo se i do više od 29:29 s koliko je završilo.

Japanci su bili na pragu još većeg uspjeha prije nego je Ivan Čupić svojim golom iz sedmerca donio završni rezultat, no Čupić neće tako lako zaboraviti svoj ‘zicer’ koji nije iskoristio ranije u ovom susretu.

Bilo je to kod 28:28 nešto manje od dvije minute do kraja, takve situacije naše sjajno desno krilo inače može zabiti i bez gledanja, no u toj prilici zaustavio ga je japanski golman Motoki Sakai.

Ove situacije se u svojem osvrtu nakon utakmice sjetio i sam Čupić, žaleći što nije zabio za hrvatsko vodstvo koje bi donijelo veliko olakšanje jer nikako nije išlo do rezultatskog ‘plusa’.

Kako je to izgledalo, prisjetimo se ovdje.