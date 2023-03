(VIDEO) NIJE BAŠ DOBRO PROMISLIO! Prosidba na trenu krenula totalno krivo…

Prosidba na terenu već je dosta puta viđena i snimljena širom svijeta, a kako se sve odvilo ponekad nas zna stvarno iznenaditi i pošteno nasmijati.

Tako smo imali prilike vidjeti djevojke kako bježe od mladića koji kleči na centru terena prepunog stadiona, ali i ganutljivih scena kada je buduća mlada rekla sudbonosno da.

No jedan navijač baseball momčadi iz Los Angelesa nije baš do kraja promislio ili barem javio svoju nakanu, kako će svoju dragu zaprositi prije početka utakmice.

Sravnili ga

Naime, navijač Doggersa odlučio je uletjeti u teren i tamo izvaditi prsten te zaprositi svoju dragu koja je bila na tribinama.

Mladić je preskočio ogradu, izvadio prsten i kleknuo na terenu, prijatelji su oduševljeno snimali, ali onda je surova realnost u obliku redara mladića sravnila s terenom.

Fan got DECKED in this marriage proposal gone wrong 😳

(via @Mazeaveli)pic.twitter.com/dnN6k0ymch

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 31, 2023