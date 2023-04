(VIDEO) NEVJEROJATNE SCENE, SUDAC IZLAKTARIO IGRAČA LIVERPOOLA?! Odmah se požalio u derbiju, prijeti teška kazna

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Bilo je jako napeto u najzvučnijoj utakmici 30. kola engleskog Premiershipa u kojoj su Liverpool i Arsenal na Anfieldu odigrali 2:2, uz propuštenu šansu gostiju iz Londona s obzirom na to da su nakon nepunih pola sata vodili s 2:0.

Osim puno napetosti u borbi dvije momčadi za pobjedu, ispalo je da je bilo jako napeto i na poluvremenu, ali tada u sudaru Liverpoolovog igrača Andyja Robertsona i pomoćnog suca Constantinea Hatzidakisa. Snimka ukazuje na to da je pomoćni sudac laktom udario Robertsona, Liverpoolov igrač se na taj udarac požalio, ali susret je potom išao dalje, u drugo poluvrijeme, kao da se ništa nije dogodilo.

The assistant referee and Andy Robertson appeared to get into a physical altercation at halftime. pic.twitter.com/sPX0NlxMyv

— ESPN FC (@ESPNFC) April 9, 2023

Spornu situaciju pogledajte – ovdje.

Reakcije dolaze

Dodir laktom bio je potez koji je jako odjeknuo, s puno pogleda engleskih nogometnih analitičara koji idu u smjeru da takvu situaciju ne pamte.

Nakon završetka utakmice, o tome su pitali i Juergena Kloppa, no Nijemac na klupi Liverpoola nije htio dublje ulaziti u ovu priču.

"Znam da se ovo dogodilo, ali nisam vidio snimku. Ako je bilo udarca, snimke će reći same za sebe", bila je Kloppova reakcija.









Najavljena istraga

Nakon susreta, udruženje koje se bavi nogometnim suđenjem u profesionalnim ligama u Engleskoj prvo je najavilo da će sagledati ovu situaciju, s reakcijom dok je utakmica još trajala, a kasnije je stigla informacija da će se sporni kontakt istražiti.

Linesman Constantine Hatzidakis has been accused of elbowing Andy Robertson during half-time of Liverpool's Premier League clash with Arsenal ⬇️ — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 9, 2023







The PGMOL are investigating and potential elbow from linesman Constantine Hatzidakis and Andy Robertson 😳 pic.twitter.com/XNHybAjheU — António Mango (@AntonioMango4) April 9, 2023

Bude li utvrđeno da je pomoćni sudac udario Liverpoolovog igrača koji se na to požalio, moglo bi biti i paprene kazne. Kako to izgleda kada igrač stavi ruke na suca, pokazuje teška sankcija koju je dobio Aleksandar Mitrović, srpski napadač u dresu Fulhama, s osam utakmica zabrane nastupa zbog reakcije u susretu s Manchester Unitedom u četvrtfinalu FA kupa.

Bude li dosljednosti, i pomoćnom sucu Constantineu Hatzidakisu prijeti dugo ‘hlađenje’.

U ljepšem dijelu ove priče, onom o golovima, Gabriel Martinelli (8′) i Gabriel Jesus (28′) bili su strijelci za Arsenal, a Mohamed Salah (42′) i Roberto Firmino (87′) doveli su Liverpool do boda.

Između svoja dva gola, domaći ‘Redsi’ imali su i Salahov promašeni penal u 52. minuti, s loptom koju je poslao pokraj gola.