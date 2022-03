(VIDEO) NEUMOLJIVA ČINJENICA: U Split su dolazili najveći i najbolji, ali Dinamo drži rekord i Starog placa i Poljuda

Autor: Andrija Kačić Karlin

Utakmice Dinama i Hajduka su najveći hrvatski derbi. Čast sada sjajnima i Osijeku i Rijeci, ali kroz nekoliko desetljeća dvoboji Dinama i Hajduka uvijek su bili nešto najuzbudljivije što nam je naš nogomet nudio.

Uostalom, Dinamo drži rekord posjećenost na oba Hajdukova domaća stadiona. I na Starom placu i na Poljudu. I to nije slučajno, makar su na oba stadiona dolazili i Crvena zvezda i Partizan i europski velikani.

Uistinu, nekad su Dinamo i Hajduk igrali svoje utakmice pred najmanje pedesetak tisuća gledatelja, ako ih je bilo manje zabrinula bi se cijela javnost, sociolozi, nogometni radnici, igrači… Hajduk je zbog svoje slabe politike postao rezultatski nekonkurentan Dinamu, automatski time je jedno vrijeme izgubio epitet Dinamovog najvećeg suparnika. Pa je to za jedno vrijeme postala privatizacijom financijski ojačana Rijeka, no dvoboj Dinama i Hajduka ipak je najveća utakmica hrvatskog nogometa. U to nema nikakve sumnje. Ako zbog ničeg drugog onda zbog starih dana, zbog neprijeporne velike tradicije i Dinama i Hajduka.

Mi ćemo se ovom zgodom, a uoči još jednog derbija, sjetiti utakmice prije 43 godine. Koja je ostala zapamćena po rekordnoj posjeti na bivšem Hajdukovom stadionu, Starom placu. Bilo je to u ljeto 1979. godine.

Na toj utakmici stislo se na malom stadionu u središtu Splita čak 35 tisuća ljudi. Valovi su nosili ljude na stajaćim tribinama, sami Dinamovi igrači, pa i strijelac pobjedonsnog gola za Dinamo prekraj utakmice, Drago Vabec “pičali su da igrači jedan drugoga nisu mogli ni čuti”.

Utakmica je bila sjajna, rezultatski neizvjesna do zadnjih trenutaka.

Sedam kola prije kraja, Hajduk prvi, dva boda ispred Dinama. Sraz rivala i sjajnih igrača s obje strane. Uostalom, i ova utakmica bila je izvanredna, bez obzira za koga ste navijali. Dinamo je poveo golom Kranjčara u 48. minuti. Hajduk je izjednačio iz jedanaesterca kojeg je izveo Boro Primorac. Hajduk je potom krenuo po pobjedu, no u zadnjim trenucima utakmice šok za prepun stadion. Za Dinamo je zabio Drago Vabec za 2-1 pobjedu gostiju.

Vrijedi pogledati fotografije i video materijale s te utakmice. Nešto nezapamćeno!

Hajduk je na koncu postao prvak, Dinamo je smatrao da je oštećen zbog slučaja Tomić, naime riječ je o igraču Rijeke koji je protiv Dinama igrao s dva žuta kartona naslijeđena iz Druge lige. Dvoboj je naposljetku registriran rezultatom na terenu (2-1 za Rijeku) iako su Instance Nogometnog saveza Jugoslavije više puta tijekom sezone mijenjale odluke.

Kako bilo, davna je to povijest, no ova utakmica utisnuta je ukolektivnu memoriju i DInamovih i Hajdukovih navijača kao jedna od najvećih. Sam podatak o rekordu Starog placa zorno sve govori.

A sutra, na dan derbija, dati ćemo podsjetnik na rekord posjećenosti Poljud, na utakmicu Hajduka i Dinama 28. veljače 1982. Godine. Pred 60 tisuća gledatelja.