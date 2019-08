VIDEO: Nenad Bjelica se na posljednjoj konferenciji prije utakmice ubacio u pitanje postavljeno Moru

Autor: Josip Valjan - Harambašić

Uoči sutrašnjeg uzvratnog dvoboja playoffa Lige prvaka protiv Rosenborga (21h), Dinamo je u Trondheimu održao posljednju konferenciju za novinare.

Nenad Bjelica i Nikola Moro bili su pred novinarima u Trondeheimu, na službenoj press konferenciji prije zadnjeg treninga.

– Važno je što nismo primili gol u prvoj utakmici gol, ali protiv Ferencvarosa smo ga primili pa smo u uzvratu bili bolji. Vjerujem da ćemo na terenu pokazati da smo bolja momčad – rekao je Bjelica dok je Nikola Moro negirao bilokakav umor.

– Utakmica u Maksimiru nije bila fizički naporna, jer nas je nosilo 25 tisuća ljudi i tad nemate pravo na umor. Sad ćemo igrati za sve njih, za naše obitelji, za sve koji su tada bili na stadionu. Imali smo i pauzu u prvenstvu, nemamo pravo ni razloga pričati o umoru.

Onda je Mori stiglo pitanje razgovaraju li igrači već o Ligi prvaka, govore li koga bi željeli u skupini?



Prije nego je Moro uspio izustiti i jednu riječ spretno se ubacio Nenad Bjelica ne dozvolivši bilo kakvo miješanje u svlačionicu Modrih i utjecaj na kemiju momčadi.

– Ne (ne priča se o tome, nap.a.). Ono što mi radimo s našim igračima jest da imaju fokus na teren. Bio sam ja već u Ligi prvaka, bio je i Nikola, nije to nama ništa novo. To je naša želja, to bi bio bonus, ali time se ne opterećujemo.