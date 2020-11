(VIDEO) NEĆETE VJEROVATI ŠTO JE NAPRAVIO! Ovo je sigurno najnesportskiji potez stoljeća

Ponekada su sportaši spremni otiči i preko granica fair playa kako bi svojoj momčadi ili sebi osigurali pobjedu ali snimka koja dolazi iz treće talijanske lige ostavila je sve u nedoumici.

Naime, na utakmici između Catanije i Vibonesea pri vodstvu domaćina od 2-1 trener domaćih Giuseppe Raffaele je ušao u teren te pri tom uzeo loptu suparničkom igraču kada je ovaj krenuo u kontra napad.

Trener bivšeg prvoligaša smatrao je kako je prije postojao prekršaj nad njegovim igračem te je odlučio ne pustiti kontru koja se mogla razviti u 91. minuti tog susreta.

Naravno Raffaele je dobio crveni karton ali je njegova Catania zadržala vodstvo i osvojila je sva tri boda. Ovakav ne sportski gest je kaznio i talijanski nogometni savez s četiri utakmice suspenzije.

Catania coach sent off for tackling an opposition player during a counter-attack in a Serie C match pic.twitter.com/BaZSzjrk5N

— Giorgi Javoiani (@GiorgiJavoiani1) November 19, 2020