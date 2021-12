(VIDEO) NAVIJAČKO DIVLJANJE NA VELIKOM DERBIJU: Lukavom reakcijom izbjegnuta tragedija

Već po uvriježenom redu navijači ili bolje rečeno huligani rade probleme i nerede prije, tijekom i poslije utakmica, a zadnje snimke huliganskog divljanja dolaze iz Nizozemske nakon derbija Feyenoord – Ajax.

Naime, u najvećem nizozemskom dvoboju igrači Ajaxa nadigrali su domaćina Feyenoord 2:0, što se nije svidjelo domaćim navijačima koji su nakon utakmice probali dočekati igrače iz Amsterdama na parkiralištu.

Kako javljaju mediji iz Nizozemske, huligani su bili zaposleni i prije same utakmice, a policija je privela 64 navijača zbog nasilja i korištenja pirotehnike.

Bijeg na sporedni izlaz

Zanimljivo je to kako je utakmica odigrana pred praznim tribinama zbog pandemije koronavirusa, ali to navijače nije spriječilo u izazivanju nereda na ulicama Rotterdama i ispred stadiona gdje su gađali autobus sa igračima Ajaxa bakljama i drugim predmetima.

Poslije utakmice huligani Feyenoorda čekali su autobus s igračima “kopljanika” na glavnom ulazu, što je iskoristio vozač autobusa Ajaxa koji je otišao na sporedni izlaz, te je mirno napustio okolicu stadiona.

🚨⚽️ | NEW: Feyenoord fans were waiting for the Ajax bus outside of the coach entrance, only to find out the bus was using the back entrance, and not the main one pic.twitter.com/pSi3hg3VuE

— Football For All (@FootballlForAll) December 19, 2021