(VIDEO) NAVIJAČKI KAOS VLADA NIZOZEMSKOM: Prekinute čak četiri utakmice zbog dimnih bombi i ulaskom u teren

Dobar dio naše javnosti kada vidi izgrde navijača uvijek kaže “toga ima samo kod nas”, ali iz Nizozemske nam stižu vijesti koji demantiraju navedenu izjavu.

Problemi s huliganima nastavljaju se u nizozemskom nogometu, nedjeljna utakmica Groningena i Ajaxa prekinuta je već u devetoj minuti poslije totalnog navijačkog kaosa koji je izbio na stadionu Euroborg.

Već u šestoj minuti krenula je pirotehnika, a tri minute kasnije navijač je utrčao na travnjak s „krpom“ kojom je tražio ostavku uprave i sudac je odlučio kako je vidio dovoljno i privremeno je prekinuo utakmicu.

Još nije poznato kako će se rasplesti ovaj cirkus, da li nastavljanjem utakmice u nekom drugom terminu ili pobjedom Ajaxa 3:0 za zelenim stolom. Međutim, Nizozemska ima puno veći problem.

Ovo je već četvrti ovakav slučaj ovaj vikend, zbog divljanja navijača prisilno su prekinuti Twente i NEC u petak, odnosno Volendam i Sparta te Utrecht i Waalwijk u subotu. Video prekida susreta pogledajte OVDJE.

S druge strane na utakmici prvaka Feynorda vidjeli smo nešto impresivno. Oni su današnjom pobjedom od 3:0 protiv Eaglesa osvojili prvi naslov još od 2017. a na tribinama spektakl.

Feyenoordovi navijači su prije početka utakmice transparent spustili sa svih tribina De Kuipa, a njemu su bili stihovi njihove pjesme: “Što ćemo danas napraviti? Pobijedit ćemo, a samo je pitanje s kojom razlikom.” Prostire se na površinu od 11.000 četvornih metara, a dug je 550 metara.

Feyenoord fans prepared their tifo yesterday, ahead of their match this afternoon 🇳🇱 pic.twitter.com/cb8vqZH2wE

— Gruppaof (@gruppaof_hools) May 14, 2023