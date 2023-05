(VIDEO) NAVIJAČI SE SJETILI ZLATNE GENERACIJE: Cijeli grad slavio u čast Alena Bokšića i ekipe

Nogometaši Marseillea, koje danas vodi Igor Tudor iza sebe imaju odličnu ligašku sezonu te unatoč mnogo loših komentara Tudoru se može puno prigovoriti.

Međutim, navijači ovaj tjedan ne slave današnje vrijeme nego slavnu prošlost. Poslavili su ovog 26. svibnja 30. obljetnicu velikog trofeja u Ligi prvaka.

Francuski grad obilježio je veliki naslov prigodnim programom koji je uključio bivše igrače i prijenosom utakmice u podnožju gradske vijećnice. Jedini je to trofej nekog francuskog kluba u Ligi prvaka.

Veliko finale igralo se u Munichu, a OM je slavio protiv tada najbolje ekipe svijeta , bar na papiru, Milan. Slavili su s 1:0 golom Bolija, a sa šest golova Alen Bokšić je bio njihov najbolji strijelac.

🇨🇵 Olympique Marseille fans celebrate the 30th anniversary of their Champions League trophy win back in 1993pic.twitter.com/0bOU53nL6Y

— 101% ULTRAS (@101ULTRAS) May 26, 2023