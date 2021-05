(VIDEO) DINAMOVI NAVIJAČI IZAZVALI KAOS U GRADU: Krenuli u divljački pohod, a sve je šokirala jedna stvar

Dynamo iz Dresdena izborio je prošlo kolo povratak u drugi razred njemačkog nogometa pobjedom nad Turkgucu Münchenom od 4:0, ali uz veliko slavlje navijača uslijedili su i sukobi s policijom.

Naime, Njemačka ne dozvoljava uslijed borbe protiv korona virusa navijače na stadionima, ali unatoč mjerama ispred stadiona u Dresdenu okupilo se mnoštvo navijača, koji su željeli proslaviti povratak u 2. Bundesligu sa svojim klubom.

Situacija je bila relativno mirna do 70. minute kada su maskirani navijači pokušali probiti policijski kordon kako bi ušli na stadion.

Dynamo Dresden celebrating promotion this afternoon. Everyone having a lovely time.

— Matt Ford (@matt_4d) May 16, 2021