(VIDEO) NAVIJAČ POSLAO IGRAČA U BOLNICU! Uletio na teren i napravio kaos u Francuskoj

Kako se prvenstva u većini liga po Europi približavaju kraju, tako klubovi i navijači proživljavaju stresna razdoblja, naročito ako klubu ne ide onako kako su svi zamislili.

Tako su u Francuskoj na rasporedu bile utakmice zadnjeg kola druge lige, koja je ušla u foto završnicu za popunjavanje Ligue 1, u koju će se ove sezone plasirati samo dva kluba, od kojih je jedan prvak Le Havre.

Za drugo mjesto bore se Girondins de Bordeauxa i Metz, a sada je situacija postala jako komplicirana, nakon ekscesa jednog navijača Bordeauxa.

Prekinuli utakmicu

Bordeauxu je trebala pobjeda u utakmici protiv Rodeza kako bi završio drugi i osigurao promaknuće u viši rang natjecanja, ali šesterostruki francuski prvak primio je gol u 22. minuti.

Dok su igrači Rodeza slavili pogodak, navijač je ušao u teren i gurnuo strijelca Buadesa, koji je pao na tlo, a igrač je iznesen na nosilima i sudac je zaustavio igru, da se na kraju utakmica ne bi nastavila, jer je Buades zadobio potres mozga.

I sad dolazi do velikih komplikacija, jer je Metz pobijedio Bastiu 3:2 i tako osigurao drugo mjesto, no disciplinsko povjerenstvo LFP-a sastat će se u ponedjeljak, kako bi razmotrilo odgovarajuće mjere koje treba poduzeti oko incidenta u Bordeauxu.

Bordeaux – who need to win vs Rodez to have a chance of promotion to Ligue 1 – went 1-0 down.









A Bordeaux supporter then entered the pitch to physically assault the Rodez goalscorer.

Match now cancelled. Bordeaux not getting promoted.

Zut Alors!pic.twitter.com/TCWueOS9PL

— Dan Tracey (@dantracey1983) June 2, 2023