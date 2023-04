(VIDEO) NAVIJAČ POGINUO TIJEKOM PRIJENOSA UTAKMICE! Pukim slučajem izbjegnuta veća tragedija

Londonski derbi između West Hama i Arsenala pobudio je veliko zanimanje navijača oba kluba, a prijenos utakmice išao je u mnoge zemlje svijeta, gdje oba kluba imaju svoje navijače.

Tako je jedan restoran u glavnom gradu Ugande, Kampali, organizirao gledanje utakmice u svojem lokalu, a sve se završilo tragedijom za jednog navijača.

Naime, tijekom utakmice okupilo se mnoštvo navijača Arsenala iz Južnog Sudana, da bi se u jednom trenutku zgrada u kojoj se nalazi restoran urušila na navijače.

More building collapses in #Kansanga – any cause of collapsed buildings are still ongoing but could have been structural failure as a result of……? #sudan #WFP #Afrobloggers #NFTCommunity #politics @newsography1 pic.twitter.com/kX4Pqou8x5

— PEP FORUM UGANDA (@PEP4UM) April 17, 2023