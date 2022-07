(VIDEO) NAPADNUTI ŠVEDSKI NAVIJAČI U CENTRU RIJEKE: Letjele boce, totalni kaos, a bilo je tamo žena i djece

Na žalost, pisali smo o incidentu u Albaniji, a evo novog iz Hrvatske. Naime, u srijedu kasno navečer došlo je do navijačkog sukoba u centru Rijeke.

Tako je u jednom od ugostiteljskih objekata na Korzu nastao kaos kad je Armada zaskočila navijače švedskog Djurgardensa.

Šveđani su mirno sjedili u kafiću i promatrali nastup na terasi, a navodno je tamo bilo i žena, djece. Kako pišu mediji, u jednom trenutku prema njima su počele letjeti baklje, na što su prema snimkama, Šveđani uzvratili bocama.

Policija će pratiti grupu navijača Djurgardena po gradu, kako bi se ovakvi ekscesi izbjegli.

21.07.2022, ~70 Armada Rijeka🇭🇷 hooligans are trying bare-handed through the police to come and attack ~100 Djurgarden🇸🇪 hooligans who don’t come out of cafes or try to get to us, but only throw bottles and other objects from afar https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/sXBIpBSTU7

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) July 21, 2022