(VIDEO) NAJGORI DEBI, NI MAMA TO NIJE MOGLA PODNIJETI: Nevjerojatni fijasko iz najgore noćne more

Možda bi pomislili da je riječ o nekakvom anonimcu, ali nije, riječ je o igralu za kojeg su Katarani primjerice prije nekoliko godina platili 35 milijuna eura.

Naime, Shoji Nakajima je reprezentativac svog Japana, a čak je tamo zabio i pet golova. S Portom je osvojio duplu krunu, a sad je kao slobodan igrač došao u tursku ligu.

U momčadi Antalyaspora konačno je dočekao i priliku, a možda bolje da se to i nije dogodilo. Veliku svečanost došla je uveličati i njegova uža obitelj predvođena gospođom majkom.

Nuri Sahin, trener, odlučio je u drugom poluvremenu poslati Nakajimu na teren. A onda se dogodio neugodnjak.

Azijat je nakon nekoliko sekundi na terenu divljački je startao na protivnika, sudac mu je dao žuti, ali je nakon intervencije VAR-a preinačio odluku i Nakajimi opravdano pokazao crveni.

Majka je bila u šoku na tribinama. Sigurno ovo nije bio jedan od dana koje će s radošću pamtiti…

The worst debut in history?

Shoya Nakajima comes on and then gets sent off 20 seconds later 😖

Check out his family’s reaction in the stands 😬pic.twitter.com/YgMZI8oUT4









