(VIDEO) MOMČAD S VATRENIM POD VATROM: Navijači napali trening-centar, utakmica odgođena!

Olympique Marseille danas se trebao sresti s Rennesom u francuskom prvenstvu, ali ta utakmica neće biti odigrana zbog izgreda u režiji navijača kluba iz Marseillea.

Momčad za koju igra hrvatski reprezentativac Duje Ćaleta-Car morat će prisilno pauzirati zbog navijačkog bunta u kojem je nastradao i trening-centar kluba. Bio je zasut bakljama, došlo je do požara, a scene koje stižu s juga Francuske dovele su do 25 privedenih.

Training centre vandalised by Marseille fans who penetrated it earlier this afternoon – 25 arrests made by police, according to RMC. pic.twitter.com/Y4ir7ZJN2q

— Get French Football News (@GFFN) January 30, 2021