(VIDEO) MODRIĆA NAZVAO SVINJOM I IZAZVAO SKANDAL! U programu uživo izazvao kaos, a nije se samo tu zaustavio

Gradsko rivalstvo između klubova nerijetko su pravi ratovi, a netrpeljivost između navijača Atletica i Reala iz Madrida, poznata je u cijeloj Europi.

Kaže se kako Atletico ima više navijača u Madridu nego Real, a svaki pravi navijač momčadi Diega Simeonea će bez ustručavanja tu netrpeljivost javno iskazati.

Tako je veliku polemiku izazvala snimka koja se proširila društvenim mrežama, kada je jedna novinarka došla u posjet kuharu Javieru, koji je u programu uživo pripremao specijalitet, u kojem je jedan od sastojaka i svinjsko meso.

Reporter to chef on TV: “And what were the names of the pigs?”

Chef: “Camavinga, Benzema and Modric. We are from Atleti, it is what it is.”

— Atletico Universe (@atletiuniverse) February 9, 2023