(VIDEO) MODRIĆ GESTOM ODUŠEVIO DJEČAKA! Kapetan krenuo prema svlačionici, ali onda je ugledao malenog u hrvatskom dresu…

Real Madrid je za vikend upisao pobjedu protiv Celte Vigo od 2:0. Kraljevski klub neće ove godine obraniti titulu prvaka Španjolske te je sve izglednije da će Barcelona uzeti naslov.

Za vikend Luka Modrić odradio je zadnjih 10 minuta u pobjedi. Ancelotti maksimalno koliko može odmara svog najstarijeg igrača te ga jasno čuva za polufinalne susrete Lige prvaka protiv Manchester Citya te finale Kupa kralja protiv Osasune.

Modrić je potez utakmice napravio van terena. Naime, Luka je sve oduševio sjajnom gestom. Prišao je tribini, skinuo dres i poklonio ga dječaku, koji je pak nosio hrvatski dres.

Hrvatski kapetan je dres bacio dječaku koji je vjerojatno bio u društvu oca i mlađeg brata te su oni također bili u prepoznatljivim “kockastim dresovima.”

🤍 When @lukamodric10 gives you his shirt 🤍#RealMadridCelta pic.twitter.com/FpPuaQWlfo

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 22, 2023