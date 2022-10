(VIDEO) MODRIĆ ČUDESNO ZABIO, KAKVA ‘BOMBA’ HRVATA: Ovako nešto se ne viđa često, Barcelona može biti zabrinuta

Odlična najava velikog El Clasica, složit će se navijači Reala diljem svijeta. Jer ovo što je napravio Luka Modrić, iako na treningu, oduševilo je fanove diljem svijeta…

Naime, Real je u odličnoj atmosferi zaključio pripreme za veliki derbi. Na jednom od treninga hrvatski kapetan pokazao je – klasu.

Naime, upravo je kraljevski klub podijelio njegovu majstoriju na društvenim mrežama. S nekih 15 metara od gola primio je loptu, žonglirao je s njom, a onda je žestoko opalio prema golu bez da je gledao i dakako – probušio vratara za sjajan gol.

Nije to bio Thibaut Courtois, doduše, već njegova zamjena Andrij Lunjin, Ukrajinac koji će dobiti priliku.

Nije imao nikakve šanse protiv Lukine “bombe”. Dakako, njegovi suigrači ostali su oduševljeni nakon ove reakciej, Alaba, Nacho, Hazard, svi su pljeskali, a Rodrygo ga je podigao i nosio.

🆕 INSIDE TRAINING 📽️

💪 The #ElClásico countdown is ON! 💪 pic.twitter.com/voIloRG1gE

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) October 15, 2022