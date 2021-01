(VIDEO) MLATILI SU BEZ MILOSTI: Boli i vidjeti, ovo je trebalo preživjeti

Hrvatska je u drugom kolu skupine C Svjetskog prvenstva za rukometaše u Egiptu pronašla put do 28:20 protiv Angole, a utakmica koju su naši Kauboji uspjeli prelomiti u drugom poluvremenu donijela je i dosta grubosti kojima su ih protivnici pokušali nekako zaustaviti.

U prvom poluvremenu je Angolcima to prolazilo solidno, no sve se promijenilo u nastavku. Hrvatska se rano uspjela riješiti opterećenja pod kojim je igrala, a iako to i dalje nije izgledalo kako bismo htjeli i kada se leti punom parom, bilo je dovoljno za rezultatski bijeg uoči završne faze susreta.

Kakva rješenja je tražila Angola kada je situacija za njih počela izmicati kontroli?

Na svojoj koži je nekoliko puta to najviše osjetio Ivan Čupić, koji je završio utakmicu sa šest golova. Kada je naše desno krilo krenulo juriti, Angolci su jedini odgovor uspjeli pronaći u žestini koja nas je podsjetila na najgrublja izdanja Francuske s Didierom Dinartom i Bertrandom Gilleom u obrani.

Neke stvari događale su se iz čiste nemoći angolskih igrača, a kako je izgledala jedna od takvih situacija, pogledajte ovdje.